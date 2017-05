Američané sportem žijí (minimálně mu s obrovskou vervou fandí), a proto v New Yorku vyrostla řada sportovních klubů, které soupeří o přední příčky v amerických sportovních ligách.

Stadion citiFIELD je domovským stánkem oblíbeného baseballového týmu New York Mets.

FOTO: shutterstock.com

Oblíbený baseball ve městě zastupují kluby New York Mets a New York Yankees, a když hrají proti sobě, je na světě derby „Subway Series“. Ještě populárnější americký fotbal reprezentují světoznámí New York Jets a jejich rival New York Giants, klub s téměř stoletou tradicí. Oba týmy se dělí o stadion v New Jersey. To samé platí i pro elitní fotbalové mužstvo New York Red Bulls. Basketbalovou ligu hrají borci z New York Knicks a Brooklyn Nets. Zahanbit se nedají ani ženy – tým New York Liberty boduje v ženské národní lize.

Baseballové zápasy jsou populární nejen v New Yorku, ale v celých Spojených státech.

FOTO: shutterstock.com

Čechy bude jistě zajímat hokej a slavná NHL. Zdejšími hrdiny jsou kluby New York Rangers, jejichž barvy čtyři sezony hájil i český „bůh“ Jaromír Jágr, a New York Islanders, kteří mají stadión na Long Islandu. Já sama jsem měla možnost zajít na zápas New York Rangers ve známé hale Madison Square Garden a musím říci, že to byla jiná podívaná než na utkání české ligy.

Do hokejové arény Madison Square Garden můžete vyrazit třeba na zápas New York Rangers, za něž válel i miláček českých fanoušků Jaromír Jágr.

FOTO: shutterstock.com

Aréna, přestože je obrovská, byla obsazená do posledního místečka. Každý divák však měl pohodlí a viděl, jak se vyvíjí zápas (ve vyšších patrech jsou instalované televize, aby člověk nepropásl ani ten nejmenší detail). Skandování a podpora obou týmů byla velmi hlasitá. Moji sousedé se mě během přestávek ptali, odkud jsem, a když jsem jim odpověděla, že z České republiky, začali se mnou hned živě diskutovat na téma českých hráčů v NHL.

Madison Square Garden má kapacitu 18 200 míst a při hokejových zápasech bývá vyprodána do posledního místa.

FOTO: shutterstock.com

Z dalších sportovních událostí, které se v New Yorku konají, musíme zmínit světoznámé tenisové klání US Open, legendární Newyorský maraton (jeden z největších na světě), špičkové boxerské turnaje nebo tradiční atletický halový mítink Millrose Games, který se letos konal již po 110.! Sezóny jednotlivých sportů na sebe pěkně „navazují“, a tak nemusíte řešit dilema a fandit jen jednomu z nich.

Dalším oblíbených sportem Newyorčanů je tenis. Každoročně se zde koná tenisové klání US Open a zájem o vstupenky je vždy obrovský.

FOTO: shutterstock.com

V New Yorku však nenajdete pouze profesionální sportovce. Naopak. Na každém kroku potkáte běžce, bruslaře, cyklisty a skupinky, které hrají kriket, basketbal, fotbal nebo pouliční hokej. Ne nadarmo jedna z desítek přezdívek New Yorku zní „největší městské hřiště na světě“.

New York je městem maratonů. Tím nejznámějším je legendární Newyorský maraton, jenž patří k těm největším na světě.

FOTO: shutterstock.com