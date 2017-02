Když se řekne Keňa, většině lidí se jako první vybaví národní parky. Ano, tato země je domovem slonů, nosorožců a lvů. Ale je rovněž místem s obrovskou kulturní diverzitou, jež je historicky dána přítomností Portugalců, Arabů a Britů. Nejviditelnější jsou architektonické vlivy portugalské a islámské kultury.

Keňa barevná versus skleněná

Dnes populární cíl dovolené zejména u německé a britské klientely si stále drží svou původní barevnost, kulturu, obyčeje a bohužel i chudobu. Naprosto odlišný je ale život v hlavním městě Nairobi. V posledních letech zde vyrostly četné mrakodrapy a moderní skleněné budovy, které ukazují propastný rozdíl mezi metropolí a běžným „venkovem“, kde žijí zhruba dvě třetiny keňské populace.

Panoráma moderního hlavního města Nairobi.

FOTO: shutterstock.com

Dokonalé pláže a národní parky

Někteří turisté míří jen za mořskými radovánkami do drahých resortů na pobřeží Indického oceánu, drtivá část cestovního ruchu je však spojena s touhou dotknout se pravé divočiny a na vlastní oči spatřit to, na co se tak rádi díváme na televizním kanálu National Geographic.

Většina cizinců se vyhne rušnému Nairobi a zamíří rovnou do honosných letovisek kolem přímořské Mombasy, druhého největšího města Keni, a odtud dále na jih. Mombasu proslavily její nádherné pláže, a je proto daleko více navštěvovaná než keňská metropole. Obě velká města ale slouží především jako výchozí body, odkud se vyjíždí za hlavní atrakcí – na safari.

Diani Beach. Jedna z pohádkových pláží, která se nachází jižně od Mombasy.



Dovolená nadivoko…

Safari je možné si sjednat na míru podle toho, kolik času chcete strávit v „divočině“. Jednodenní výlety do menších rezervací se často orientují pouze na jeden živočišný druh, podívat se můžete například za slony do národního parku Tsavo. Na odvážnější zájemce čekají lahůdky v podobě cesty do nejznámějšího parku Masai Mara s nezapomenutelnou dominantou, vrcholem Kilimandžáro, který tvoří přirozenou hranici mezi Keňou a sousední Tanzanií.

Sloni v Národním parku Tsavo, který se rozkládá na více než 20 000 kilometrech čtverečních.



Poslední dobou je velmi vyhledávané „skutečné a nefalšované táboření“ v divočině, tedy ne v žádné lodži, ale pod stanem. Většinou se jedná o několikadenní putování, kdy si to nejnutnější nesete s sebou. Západ slunce pak pozorujete již z připraveného tábořiště, kde posedíte u ohně a ochutnáte něco z místních specialit. Populární jsou také balíčky, které kombinují několikadenní pobyt na venkově, na safari a v Mombase.

Táboření v keňské divočině si získává stále více fanoušků.



Největší atrakce – migrace zvířat

Nejvhodnější doba, kdy navštívit národní parky, je období tzv. velké migrace zvířat, tedy přelom července a srpna, a potom při zpětné migraci v říjnu. Přesun statisícových stád probíhá již celá staletí mezi tanzanským parkem Serengeti a keňským parkem Masai Mara. Týká se především pakoňů, gazel a zeber, kteří se vydávají každoročně na pouť za potravou africkým kontinentem, následováni predátory – lvy a dalšími šelmami, ale také mrchožrouty, jako jsou hyeny, supi nebo čápi marabu.

Migrace zvířat v keňském parku Masai Mara.



Safari do Masai Mary se většinou vyplatí na více dní. Zvětší se tak šance spatřit méně běžné druhy zvířat, především buvoly a nosorožce, jejichž počet se snížil na pouhých pár kusů. Jízda národním parkem se tak bohužel často mění ve štvaní divé zvěře. Jednotliví operátoři spolu komunikují vysílačkami, a pokud zahlédnou cokoli atraktivního, třeba jednoho nosorožce, nahání ho pak několik desítek aut.

Vidět za každou cenu. Pozorování zvěře se často zvrhne spíše ve štvanici.



Dotek minulosti

Za návštěvu rozhodně stojí i tradiční masajská vesnice kruhového půdorysu obehnaná plotem z větví. O tom, jak moc je tradiční, raději nepřemýšlejte, každopádně je zajímavé vidět domečky splácané z bahna, popela, trávy a trusu, kde lidé skutečně žijí původním způsobem života. Chatrče dodnes stavějí výhradně ženy a výška běžného masajského domku nepřesáhne půl druhého metru. Jako by se zde zastavil čas.

Tradiční hliněné stavby v rezervaci Masai Mara.



Vzpomínky na Afriku

Kromě zážitků si můžete z Keni přivézt i pár drobností na památku. K nejžádanějším suvenýrům patří kikoys, kanga a speciální masajské sandály. Kikoys jsou barevné pruhované šátky ze silnější bavlny, jež je možné využít nejen na pláž, ale i jako větrolam pro chladnější večery. Kanga se prodávají v páru a jedná se o tradiční, rovněž výrazně barevný oděv keňských žen, používaný buď ke svazování šatů, nebo jen volně ovázaný kolem pasu. Většinou je zdobený tradičními swahilskými příslovími, což mu dodává na originalitě a vážnosti.

Dřevěné sošky, barevné masky a sisalové košíky a kabelky bývají často velmi předražené, proto se je vyplatí koupit na lokálním trhu. Nejoriginálnějším suvenýrem jsou však zcela jistě právě sandály vyrobené z kůže nebo z pneumatik přesně tak, jak je vidíte u původních Masajů.

Tradiční masajské sandály. To nej, co si z Keni lze přivézt.

