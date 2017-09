Na ostrov se však jezdí hlavně kvůli klidu, zvlášť po sezóně. I když ani během ní nejsou pláže přecpané, navíc jich je hodně. Život tady vždy ubíhal tak nějak pomalu, s výjimkou roku 1953 – to Kefalonii zasáhlo mohutné zemětřesení. Mělo tři vlny – první, 9. srpna, poničila většinu domů. Když si lidé mysleli, že je po všem, přišla časně zrána druhá, která už rozpoutala apokalypsu. Země se otevírala, vznikaly obří trhliny, skály se sesouvaly do údolí. Nečekaný třetí otřes trval krátce, jen minutu, ale byl tak silný, že se celá pevnina jako na povel o centimetr zvedla, a tak zůstala…

Koupat se lze na mnoha místech

Dosud jsou v některých lokalitách vidět zcela zničené vesničky. Mimochodem – Kefalonie se otřásla i v zimě roku 2014, následky však nebyly ani zdaleka takového rozsahu. Jinak, jak už bylo řečeno, kdo sem jede jen za koupáním, nebude zklamán, možností má na 250 kilometrů dlouhém pobřeží s romantickými zátokami i strmými skalisky nepočítaně. Zvlášť vyzdvihovanou pláží je Myrtos, prý nejfotografovanější v Řecku. Ta logicky pro samotáře moc není. Ovšem mohou si vybrat z jiných, také krásných, i když možná ne tolik. Okouzlující je třeba Platia Ammos, kde nejsou bary, taverny, lehátka či slunečníky. Další se skrývají u vesnic Atheras, Zola či Vouti, vyhlášená je i Skala.

Pláž Myrtos je velice vyhledávaná a fotografovaná turisty i médii.

FOTO: Shutterstock

Možnosti ubytování jsou pestré, nerušené nabízí i oblast Kipourion, kde je dominantou stejnojmenný klášter a okolní nádherná příroda. Dále Lassi, správní centrum Lixouri. O něco rušnější je Poros, tedy ve dne. Noční radovánky se na ostrově nenosí, výjimkou je metropole Argostoli. Tam je spousta taveren i barů, ať už na čtvercovém náměstí Valianou, nebo na hlavní ulici Lithostroto. Obě místa jsou v sezóně vyhrazena pouze pro pěší. Kdo rád čerstvé ryby či jiné mořské plody, může je koupit přímo na nábřeží, kde přistávají malé čluny rybářů. Občas lze z mola pozorovat želvy, které sem připlouvají.

Nádherný maják svatého Theodora můžete obdivovat v Argostoli.

FOTO: Shutterstock

Místní víno milují rovněž fajnšmekři

Cestovní kancelář vám nabídne i řadu výletů, zde opravdu unikátních, třeba na skálu Kounopetra, pohybující se ve stejném rytmu s mořem, geologický útvar Katavothres, kde v prohlubinách mizí mořská voda a znovu se objeví (po 17 km!) v jezerech na opačné straně ostrova. Kdo má rád víno a horské túry, nevynechá návštěvu Mega Sorosu, nejvyšší hory ostrova, měřící 1628 m (pro lenochy a zdravotně hendikepované máme dobrou zprávu, že až téměř na vrchol vede silnice). Na svazích se pěstuje odrůda révy Robola, dává vynikající suché bílé víno. Lze koupit lahvinku jako suvenýr, horší už je vzít si domů další jedinečnost – kefalonskou jedli, která také roste pouze zde.

Malebná vesnička Assos je ozdobou severní části Kefalonie.

FOTO: Shutterstock

Zážitkem je návštěva vesnice Assos s tradičními řeckými domky na stráních zelených kopců, dominantou je benátská pevnost. Potápěči a rybáři si zřejmě zamluví zájezd do letoviska Agia Efimia, to si zachovalo ráz tradiční rybářské vesničky (koná se zde řada festivalů za doprovodu tradiční řecké hudby). Kotví tu i jachtaři, zámožnější dávají přednost malebnému přístavu Fiskardo. Pro milovníky památek je „připraven“ klášter Kipourion, poblíž něj je panenská krajina. Křesťané, ale i záhadologové si předem zamlouvají termín zájezdu na dobu od 6. do 15. srpna, kdy se děje něco rozumem nevysvětlitelného.

Tajemní hadi vylézají pouze v srpnu

V kostele Panagia Lagouvarda v historické vsi Markopoulo se – jen v této době – každý rok objevují hadi. Jsou dost dlouzí, na hlavách i jazycích mají znamení černého kříže. Vědci, co je viděli, nedokázali určit druh. Vynoří se jich spousta, při bohoslužbě lezou mezi lavicemi a třeba i po lidech, nikdy však nikomu neublíží! Objeví se vždy 6. srpna, na svátek Proměnění Páně. Ježíš tehdy vyvedl na vysokou horu apoštoly Petra, Jakuba a Jana, aby je přesvědčil o svém božském původu. Když byli sami, podle evangelia jeho tvář zářila jako slunce, oděv zbělel jako sníh. Poté se ukázali patriarcha Mojžíš a prorok Eliáš a oba s ním rozmlouvali…

K nejkrásnějším plážím ostrova Kefalonie patří Antisamos na východním pobřeží.

FOTO: Shutterstock

Proč hadi na rok mizí právě 15. srpna, má také svoji symboliku – zázrak Panny Marie. Ten pochází už ze středověku. Když piráti dobývali klášter (za účelem zisku i sexuálního vyžití), řádové sestry se usilovně modlily ke své patronce, ať je zachrání. Prosby byly vyslyšeny tak, že se proměnily v hady. Když bukanýři vstoupili dovnitř, nenašli nic jiného než právě je, plazící se po podlaze. Podle pamětníků jejich neobjevení značí katastrofu, naposledy se to stalo právě v roce 1953! Normální hady lze vidět při toulkách krajinou, jak před lidmi utíkají. Sice špatně slyší, ale vnímají otřesy půdy, které člověk způsobuje chůzí, a klidí se včas stranou.