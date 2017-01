Pláž s promenádou v Agadiru

FOTO: Shutterstock

Odpočinek si dopřejte v Agadiru

Pokud milujete moře, vaší cílovou destinací bude Agadir, nejznámější marocké letovisko na pobřeží Atlantiku. Město založili Portugalci počátkem 16. století na místě rybářské osady. V současnosti je důležitým přístavem s více než 600 000 obyvateli. Turisté oceňují hlavě moderní hotely s velice kvalitním servisem. Co víc, téměř každý z hotelů se nachází přímo u promenády a krásné písčité pláže, která se táhne městem v délce 10 km.

Náměstí Jemaa El-Fna v Marrakéši večer opravdu žije.

FOTO: Archiv autora

Nezůstávejte jen na pláži

Chcete-li zažít skutečné Maroko v celé své kráse, vydejte se na jeden z okruhů. Nebudete litovat. Během osmi dní navštívíte ta nejzajímavější místa celého Maroka. Zažijete tradiční atmosféru na náměstí Jemaa El-Fna (čteno džema el fna) v Marakéši, kde můžete sehnat téměř cokoliv od ovoce, koření a hadích kůží až po kovy. Navštívíte romantickou Casablanku, zastavíte se u monumentální brány Bab El-Mansour (čteno bab el mansur) v Meknesu a projdete se kolem vodní nádrže Agdal. Nevynecháte ani město Fes s největší středověkou medinou a nejstarší kontinuálně fungující univerzitou na světě.

Úžasný západ slunce nad dunami v Erg Chebbi

FOTO: Shutterstock

Za přírodními krásami se vydejte do vnitrozemí. Projedete úrodnou krajinou, kde jsou cesty lemovány cedrovými lesy, vystoupáte do průsmyků pohoří Atlas a dostanete se až na Saharu. Určitě nevynechejte výlet do Merzougy, ze které vás dopraví džípy do Erg Chebbi. Čekají na vás úchvatné písečné duny měřící až 150 metrů. Budete mít jedinečnou příležitost zachytit dechberoucí západ slunce. Milovníci filmů cestou zpět do Marrakéše určitě rádi navštíví vesničku Ait Benhaddou (čteno ajt benhadu), nad kterou se tyčí stejnojmenná monumentální pevnost. Již na první pohled poznáte, že se tu natáčelo několik známých filmů (např. Gladiátor, Babel, Lawrence z Arábie, Sodoma a Gomora, Ježíš Nazaretský).

Ait Benhaddou, místo, kde se natáčel např. Gladiátor

FOTO: Shutterstock

Marrakéš, červená perla jihu

Marrakéš můžete navštívit také samostatně. Je jedním ze čtyř královských měst Maroka a byl založen již v 11. století. Nachází se v srdci nejkrásnějších palmových hájů zasazených mezi Saharu a zasněžené vrcholky Atlasu. Je fascinujícím místem plným historie, památek a bohaté kultury. Dominantou celého města je mešita Kotubia, která byla dokončena ve 12. století a pojme až 25 000 lidí. Její minaret, tyčící se do výšky 77 metrů, je jedním z nejlépe dochovaných a nejznámějších na světě. Kromě náměstí Jemaa El-Fna, na kterém zažijete nezapomenutelnou místní atmosféru a ruch, na vás čeká procházka po krásné zahradě Majorelle. Tento malý, původně soukromý ráj je dnes veřejně přístupnou botanickou zahradou, která oplývá neodolatelnou hojností rostlinných tvarů a forem ze všech světových kontinentů. Zajímavostí je, že jedním z majitelů zahrady byl módní návrhář Yves Saint-Laurent, který zde zanechal velkou stopu.

Mešita Kotubia v Marrakéši

FOTO: CK Blue Style

Na místních bazarech seženete unikátní suvenýry

V Maroku byste neměli vynechat místní bazary. Nejde o prodej z druhé ruky, jak jej známe u nás, ale o místní tradiční trhy. Máte jedinečnou možnost nakoupit kvalitní ručně tkané látky i kožené výrobky. Pořídit si zde můžete i tradiční pantofle do špičky, které vám vydrží celou věčnost, nebo např. různé druhy koření, kterými je Maroko vyhlášené. Naprostým unikátem však je arganový olej získávaný z jader stromu argánie trnité. Tento strom neroste nikde jinde na světě. Sehnat zde můžete jak kosmetický, tak i jedlý.

Kozy pasoucí se na argánii trnité uvidíte jen v Maroku

FOTO: Archiv autora

Tato pozoruhodná země plná barev a vůní, vás uchvátí natolik, že se sem rádi vrátíte. Stejně jako není možné popsat všechny krásy a zajímavosti Maroka jedním článkem, není možné objevit vše při jediné návštěvě. Ne nadarmo se sem opakovaně vracely i mnohé ze světových celebrit. Kromě jiných zde pobýval král rokenrolu Jimi Hendrix nebo světoznámý módní návrhář Yves Sain-Laurent.