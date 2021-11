Zvonice svatého Mikuláše, pražský barokní unikát i pozorovatelna StB

Někteří mohou po vstupu dovnitř zažít menší šok. „Zvenku věž vypadá jako barokní skvost, uvnitř působí jako chudý vesnický dům,“ srovnává průvodce. Důvod je zřejmý. Jezuitům stavba nepatřila, a tak šetřili peníze, kde se dalo. Zdobení či fresky tak hledáme marně, klenby ani nejsou omítnuté. „Jezuité tu nepostavili ani vrátky, tedy jakýsi výtah, který můžeme nalézt třeba na podobné věži v Táboře. Možná to tak provedli úmyslně,“ zamýšlí se Kučera.

Ať to bylo jakkoli, věžník si musel veškerou vodu a potraviny neustále vynášet na krosně. „Díky tomu se zde zachoval unikát, který na našich věžích běžně není,“ říká průvodce na schodech. „Je to odpočívadlo. Věžník zde neseděl, ale mohl si tu na chvíli odložit krosnu a odpočinout si,“ dozvídáme se.

Po schodech stoupáme až k bytu věžníka. Příbytek to byl chudý, tím nejcennějším byly hodiny, které pořizovalo na své náklady město. Nachází se zde ovšem další cennost. „Podle nás je to jediná dochovaná černá kuchyně městského typu u nás, která je veřejnosti přístupná. Na venkově ji najdete v každém starším domě, ale ve městě je vzácná,“ srovnává náš doprovod.

V této místnosti věžník přikládal do kamen a dým odcházel otvorem volně nahoru. „Proto také černá kuchyně, člověk tu byl pořádně vyuzený,“ usmívá se Kučera. „Zároveň si mohl nabrat lopatkou žhavé zbytky z kamen, umístil je na vařící podestu a v hrnci si ohřál třeba polévku,“ ukazuje nám průvodce.

Důmyslně ve věži fungoval dokonce i záchod. „Musel sem vždy přijít obecní zřízenec a všechen odpad odnést, čtyřikrát do roka. Dlouho jsme si lámali hlavu nad tím, jak mohly stačit jen čtyři návštěvy za rok,“ popisuje průvodce. Nakonec na to ovšem přišli. „Kilián Ignác Dientzenhofer byl velký odborník i na tyto věci. Umístil káď na odpad do stoupající chodbičky, ve které vznikl komínový efekt, a odpad tak vyschl. Bez vody z něj poté zbyla pouhá čtvrtina,“ dozvídáme se poněkud kuriózní zajímavost.