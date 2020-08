Starý rabštejnský most k potěše památkářů po rekonstrukci vypadá, jako by se na něj nesáhlo. Foto: Ivan Blažek, Právo

Známý kamenný most v Rabštejně má za sebou náročnou rekonstrukci

Není to žádný gigant, ale dát ho do pořádku bylo náročnější, než by člověk čekal i u podstatně větších staveb. Po více než třech letech skončila obnova pětapadesát metrů dlouhého historického mostu v Rabštejně nad Střelou, jednoho z nejstarších v Česku.