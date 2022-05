Zjevení Páně novou kulturní památkou

Do kostela se vstupuje z jihu dvěma vstupy, ze západu přes předsíň a ze severu jedním vstupem přes sakristii. Hlavním komunikačním bodem kostela je předsíň. Z předsíně se vstupuje do nástupního prostoru chrámu pod věží. Při vstupu do kostela se zrak upne směrem k východu do presbyteria s hlavním a bočním oltářem.