Zaniklé obce v pohraničí aneb Okolím šumavských Prášil

Od Prášil se k ní dostanete po značených turistických cestách, které se víceméně překrývají s trasami pro běžkaře. Do „centra“ vás přivede chráněná alej tvořená sto šestnácti javory a lípami, jeden z pozůstatků někdejší vsi.

Stopy po zaniklých obcích však naleznete hned při příjezdu do Prášil směrem od Modravy. Bývalý Gruberg, jehož počátky sahají do roku 1787, tvořilo v polovině dvacátého století dvanáct obytných domů.

Z původní vesnice Gruberg toho příliš nezbylo. Už proto, že armáda některé objekty využívala jako terče při výcviku a další rozebrala na stavební materiál. S obcí je spojen masakr, ke kterému v květnu 1945 došlo při střetu německých a amerických vojáků. Podle Josefa Rady z národního parku Šumava, který je zároveň místostarostou Prášil, nešlo o typické místo, kudy by se za minulého režimu prchalo na Západ.

„Vzhledem k existenci vojenského prostoru to bylo složitější než jinde, kde stačilo překonat jeden menší střežený úsek poblíž železné opony. Tady jste už za Hartmanicemi museli navíc projít přes vojenské hlídky do výcvikového prostoru, kam měli vstup jenom vojáci nebo prověření obyvatelé a návštěvy se speciálními propustkami,“ vysvětluje. Někteří lidé se z osad v okolí stáhli do Prášil, kde sídlila policie.