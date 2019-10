Zámek v Uherčicích projde proměnou

Změnu přinesl rok 1996, kdy se památka dostala do majetku Národního památkového ústavu. Dočkala se částečného zpřístupnění, a co je důležitější, prvních oprav. „První, nejdůležitější práce pro zachování zámku máme za sebou. V první řadě to byla oprava většiny střech a krovů. Do zámku zatékalo, někde nebyly střechy vůbec. Ty už máme z velké části hotové. Další nutnou akcí byla oprava statiky, severní křídlo zámku ujíždělo po svahu,“ řekla kastelánka zámku Alena Lysá.