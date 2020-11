Zaletět si odpočinout k moři může být problém

Nákup dovolené byl oproti normálu dle jeho slov ovšem napínavější. „Chtěli jsme odletět o týden dřív, tedy koupit zájezd nějakých pět dní před odletem, ale to se nám už nepodařilo. Naštěstí jsme se dostali do letadla následující sobotu,“ dodal.

Tento problém se však netýká letů do exotiky. „Největší zájem je jednoznačně o Zanzibar, Dominikánskou republiku a Mexiko. Důvodem je i to, že jsou to jediné destinace, které nepožadují test při příjezdu. Tedy cestovatele čeká jediná komplikace, testování po návratu do ČR,“ uvedl majitel Siam Travelu.