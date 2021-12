Zákazy cestování jsou neefektivní a omikron nezastaví, tvrdí WHO

Šéf WHO pro Evropu Hans Kluge uvedl, že omezit lety nepomáhá. Restrikce totiž přišly příliš pozdě, tedy v době, kdy už se varianta omikron stejně šířila. Podle lékařky Catherine Smallwoodové ze Světové zdravotnické organizace zavedlo celkem 43 evropských zemí nějaké cestovní omezení, aby omikronu v šíření zabránily.

Omikron se posléze do Česka stejně dostal, kvůli čemuž se Švýcarsko rozhodlo zavést pro Čechy a další národnosti desetidenní karanténu. Nastoupit do ní měli lidé nehledě na očkování. Rozhodnutí však po necelém týdnu padlo, od víkendu jsou při vstupu do Švýcarska vyžadovány testy.