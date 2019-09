Záběry z dronu: V Číně otevřeli obří letiště ve tvaru mořské hvězdice

Ve středu se v Pekingu otevřelo nové mezinárodní letiště Ta-sing. Pozornost poutá už pro tvar mořské hvězdice, ale má také údajně největší terminál na světě. Očekává se, že do roku 2022 by jím mělo projít na 45 milionů pasažérů, do roku 2025 až 72 milionů, píše agentura AP.