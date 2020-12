Za kilometry na zdravotní vycházce budou peníze pro potřebné

„Cíl své vycházky a plánované kilometry můžete do formuláře uvést i v předstihu, motivačně pro další, účast zvažující, zájemce. Pokud to půjde, posílejte ze své vycházky fotografie a informace o počtu našlapaných kilometrů na společnou adresu e-vycházky. Co kilometr, to koruna,“ zve autor nápadu Vlastimil Chládek.