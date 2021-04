Za drtivou většinou ročních letů stojí privilegovaná menšina, tvrdí studie

Enviromentální organizace Possible zveřejnila výsledky studie ve své zprávě Elite Status: Global Inequalities in Flying. Podívala se při tom na 26 zemí, které patří k největším producentům emisí v letectví, a zjistila, že minimálně jednou ročně létá v takřka každé destinaci méně než polovina obyvatel.

Řešením by podle organizace Possible bylo například zavedení jakési daně pro časté cestující, díky které by se létání stalo dražší komoditou. Lidé zodpovědní za zvyšování uhlíkové stopy a produkci emisí by prý měli přijmout větší zodpovědnost.