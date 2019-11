Z Utrechtu do Fríska. Poznejte Nizozemsko z paluby lodi

Naše loď tiše klouzala po hladině vodního kanálu. V centru, kde je hodně hospod, to žilo bujarým životem. Jakmile jsme ale zajeli trochu stranou, ruch utichl a město se tiše propadalo do usedlého měšťanského života.

Zakotvili jsme u mlýnů a vydali se do centra Dokkumu. Nizozemci usedali v přízemních domečcích za okny bez záclon k večeřím, televizím a nejrůznějším zábavám. Člověka lákalo koukat jim do obýváku a do kuchyně, na druhou stranu měl pocit slídila, který leze lidem do soukromí. Tradice oken bez záclon prý vznikla díky protestantům. Z přesvědčení, že lidé, kteří žijí počestně, nemají co skrývat.