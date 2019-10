Na opomíjené památky se vrací život

„Vytvořením přeshraničních tematických stezek budou památky obou zemí propojeny do jednoho turistického produktu a propagovány. Záměrem je prodloužení doby pobytu turistů. Druhým efektem by mělo být rozptýlení turistů po celém regionu, což by mělo částečně snížit až neúnosný návštěvnický tlak na některé nejznámější památkové objekty,“ řekl Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu.

V Jihočeském kraji se do projektu Památky žijí zapojilo nejvíce zámků. Jde například o Vysoký Hrádek, Mitrowitz, Český Rudolec či zámek v Nové Bystřici. Oživlé památky nabízejí turistům mimo jiné i silné příběhy své novodobé historie znovuzrození. Příkladem je i zámek Dub u Prachatic, který už jednadvacet let opravuje svépomocí rodina Jaroslava di Battaglii, rytíře řádu Božího hrobu. Zámkem, kde do začátku devadesátých let minulého století sídlilo zemědělské učiliště, provádějí turisty sami majitelé.