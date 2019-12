Z mapy Colonie zmizí jedna z nejzbytečnějších staveb historie

Býčí aréna Plaza de toros Real de San Carlos by mohla být úplně obyčejnou stavbou, kterých najdete po světě mnoho. Poprvé byla pro návštěvníky otevřena 9. ledna 1910. Na slavnostní události nechybělo nejznámější toreadorské duo, španělští bratři Ricardo Torres a Manuel Torres známí jako Bombita Grande a Bombita Chico.

Po pouhých osmi večerech býčích zápasů v období od ledna do března se však v aréně už žádné další zápasy nekonaly a budova byla nakonec uzavřena. Důvodem byl úplný zákaz býčích zápasů, který vydala uruguayská vláda.

Pokud byste zavítali do Colonie dnes, tak vězte, že už je býčí aréna, či spíše její trosky, zcela uzavřena. Budova, která začala být kvůli své špatné statice hrozbou pro lidi, byla oplocena. Dostat se tak přímo do arény už není v současné době možné. A pokud byste snad doufali, že se chystají nějaké opravy, aby se aréna zachránila, asi vás nepotěšíme. Podle všeho na místě během pár let vyroste obchodní komplex.