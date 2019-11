Z Londýna do Sydney za 19 hodin a 19 minut. Letadlo dokončilo nejdelší přímý let

Australská letecká společnost Qantas uskutečnila 19 hodin a 19 minut trvající let z britského Londýna do Sydney bez mezipřistání. Aerolinky testovaly, zda se vyplatí objednat letouny, které by na takové lince mohly operovat pravidelně, píše agentura Reuters. Na palubě stroje Boeing 787-9 Dreamliner proto bylo jen 46 pasažérů a šest členů posádky.