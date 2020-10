Würzburg zdaleka není jen místem, kde ve velkém planuly čarodějnice na hranicích

Ovšem dnes by nikdo v malebném městě onu osudovou devastaci nenašel, podobně dopadl třeba neméně poničený Norimberk, jehož zbytky měly být i po válce odstraněny, a kdo do něj zavítal v letech po obnově, má pocit, že se mezi jeho hrázděnými domy vrátil jako pan Brouček do středověku.