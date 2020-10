Hrad v Kežmarku má barvitou historii, temné pověsti i nádhernou polohu s výhledem na Tatry

K renesanční přestavbě došlo nejprve po požáru roku 1557, majitel Jan Ruber dal hrad do zástavy Stanislavovi Thurzovi, který mu poskytl na rekonstrukci půjčku. Dalším zastavitelem byl od roku 1579 Štefan Thököly, tento rod zanedlouho, od roku 1583, získává hrad jako svůj majetek a tím dochází k výrazné renesanční přestavbě.

Nechybí portrétní galerie, na osud Beaty, druhé manželky rozhazovačného hradního pána Alberta Lasky, lze vzpomenout v hladomorně, kde strávila šest let, jsouc označena za nemravnici, poté co si údajně dovolila vyrazit sama na výlet do Tater.