Vstup do zámeckého parku v Lednici bude od letoška zpoplatněn

Do nové turistické sezony počítají památkáři s instalací turniketů. Objevit se mají u vstupů do parku do května. „Vedení Národního památkového ústavu definitivně rozhodlo o zpoplatnění vstupu do parku,“ uvedla kastelánka zámku Ivana Holásková. „Rozhodnutí odpovídá současnému trendu. Platí se vstup do parku v Buchlovicích, Lysicích a na dalších místech. Podobně je tomu ve světě, francouzské Versailles je přístupné taky jen za poplatek,“ dodala.

Zpoplatnění vstupu do zámeckého parku ohlásil Národní památkový ústav (NPÚ) už jako novinku pro loňskou návštěvnickou sezonu a vyvolal tím bouřlivou reakci a vlnu nesouhlasu. Do Lednice kvůli tomu přijel tehdejší ministr kultury Antonín Staněk. O pár dnů později bylo vše jinak, NPÚ od záměru ustoupil. Teď už názor nezmění. Za vstup do parku se bude platit.

Nechávají po sobě nepořádek

Marně místní oponují a připomínají, že třeba vídeňský Schönbrunn nabízí procházky parkem bez poplatků. A také, že sami Lichtenštejnové podle pamětníků nebránili lidem v návštěvě parku. S výjimkou vybraných rodinných akcí tam mohli přijít kdykoliv a zdarma.

„Vstupné by mělo mít výchovný efekt. Navíc se velká část vybraných prostředků vrátí sem. A jsou zapotřebí, po návštěvnících zůstává v parku nepořádek. A to ani nemluvím o tom, že navzdory zákazu vjezdu cyklistů jich tam jezdí spousty,“ řekla kastelánka.

Připomněla také, že tisíce návštěvníků Lednice do zámku vůbec nezavítá. Uspokojí je procházka parkem a odjíždí. Jenže správa zámku musí uklízet nepořádek po všech. „Měli bychom mít víc peněz na údržbu. A snad si také lidé po zaplacení vstupného více uvědomí význam areálu, že to není jen tak obyčejný park. A podle toho se také budou chovat,“ dodala kastelánka.

Skutečností je, že návštěva Lednice není levnou záležitostí. Prohlídka nejnavštěvovanější památky něco stojí. Kdo chce v Lednici vidět vše, co zámek návštěvníkům nabízí, musí počítat s částkou 1030 korun za osobu. Placené jsou plavby lodí po Zámecké Dyji či svezení kočárem. To samozřejmě není vše. Poplatky za parkování, ceny v restauracích a další jsou adekvátní zájmu lidí. Dokonce i veřejné záchodky jsou v obci zjevně lukrativní byznys. K výdajům za návštěvu památky UNESCO tak musí návštěvníci v roce 2020 počítat s dalšími penězi na vstup do parku.

Anketa Souhlasíte se zavedením vstupného do zámeckého parku? Ano 33.3 % Ne 58.3 % Je mi to jedno 8.4 % Celkem hlasovalo 24 čtenářů.