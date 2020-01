Víc koček než obyvatel. Zániku se ale italské městečko neobává

Kvůli nízké populaci se jí někdy přezdívá umírající městečko. Zánik obci ale zcela jistě nehrozí, a na rozdíl od mnoha dalších v Itálii se nesnaží nalákat nové obyvatele výhodnou koupí domu. Unikátní poloha zaručuje Civitě di Bagnoregio trvalý zájem turistů, kteří se pravidelně vydávají na prohlídku jeho historických uliček. Nejprve ale musejí překonat 366 metrů dlouhý most, který je jedinou přístupovou cestou.

Co dělá ze Civita di Bagnoregio ve všech ohledech unikát, je také fakt, že jde o zřejmě jedinou italskou destinaci, která se hord turistů nesnaží zbavit, ale naopak je přitáhnout. Někdejší starosta Francesco Bigiotii měl v roce 2013 nápad. Během svého funkčního období lákal návštěvníky na různé kulturní akce, festivaly a víkendový odpočinek. Návštěvnost díky tomu rostla, ale Bigiotti chtěl víc. Navzdory doporučením svých poradců se rozhodl vstup do městečka zpoplatnit a vytěžit ze situace maximum.

Všude jinde by takový krok zřejmě znamenal úbytek turistů, nikoli však v Civitě. Symbolické vstupné 1,50 eur (necelých 40 korun) paradoxně nalákalo další návštěvníky. Jedna z předních italských televizních stanic TG1 o obci záhy natočila reportáž a městečko se dostalo do širšího povědomí lidí. „Pak následovala francouzská televize,“ řekl Bigiotti. „Je evidentní, že když za něco platíte, stoupne to na ceně,“ doplnil.