Vědecký objev proměnil bohatý přístav v zaprášenou vesnici, kde se stěží najíte

Když se řekne poušť, není Atacama tím, co si v hlavě představíte jako první. Žádné načančané duny jako na Sahaře na severu Chile nenajdete. Nízké noční teploty se však střídají s dusivým horkem přes den, tak jak to na pouštích bývá. Opomineme-li několik turisticky oblíbených zajímavých míst, neusnout za volantem lze považovat za výkon hodný mistra. Okolní krajina je až úmorně stereotypní, silnice jsou veskrze rovinaté a z letargie vás obvykle vyvede čas od času jen nějaké obří důlní nákladní vozidlo, které byste nechtěli potkat na úzké cestě se svodidly.

Pokud máte pocit, že jste už na našich stránkách něco o těžbě ledku v Chile četli, nemýlíte se. Při svých cestách jsem mimo jiné narazil na těžařské město, které sloužilo jako koncentrační tábor odpůrců režimu za Pinochetovy vlády. Nevynechal jsem ani dvě opuštěná těžařská městečka Humberstone a Santa Laura zapsaná na seznam UNESCO. Do smíchu by nebylo na děsivém hřbitově u Bohem zapomenutého městečka La Noria, odkud jsem si nakonec do České republiky přivezl úžasného čtyřnohého parťáka.