V zapomenutých městech pouště Atacama je skřípání plechů vaším jediným společníkem

Pokud se rozhodnete vyrazit do oblasti opuštěných ledkových těžebních měst na severu Chile, nemusíte se ohlížet na roční období. V oblasti obvykle nezaprší i desítky let, a tak jen počítejte s tím, že v období evropské zimy je tam ještě o pár stupňů tepleji než po zbytek roku.





Přímý let z ČR do Chile neexistuje. Nejpraktičtější je vyrazit do chilského Santiaga s přestupem v Paříži s Air France, cena zpáteční letenky začíná zhruba na 16 tisících korunách a lety dobře navazují. Kratší let trvá necelé dvě hodiny, delší pak zhruba 14 hodin. Ze Santiaga pak pokračujte s LATAM či některými místními nízkorozpočtovými aerolinkami dvouhodinovým letem do města Iquique, které se nachází zhruba 50 kilometrů od městeček Humberstone a Santa Laura. Většina ledkových těžebních měst se rozprostírá právě v oblasti mezi městy Iquique a Antofagasta.



Počítejte s tím, že mimo civilizaci navigace často vypoví poslušnost. Hodí se tak mít s sebou papírovou mapu, do které si jednotlivá místa zanesete před jízdou. Mimo hlavní cesty je rozhodně rozumné mít auto s pohonem na všechny čtyři. Pokud nemluvíte plynně španělsky, zvažte služby soukromého průvodce. Místním expertem na opuštěná ledková města je Billy Morales z Mistico Outdoors.

V zemi se platí chilskými pesy (CLP), tisíc CLP je asi 34 českých korun. Na většině míst lze používat platební karty, pro nákup na trzích a v odlehlejších oblastech bývá ale třeba hotovost.



Časový posun v letním období je minus šest hodin. Roční období v Chile jsou oproti České republice naopak, naše jaro je jejich podzim apod.



Žádná speciální očkování nejsou nutná, stejně jako všude lze doporučit očkování proti žloutence.