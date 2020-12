Ve Velké Británii začal jezdit unikátní vlak. Zdobí ho tisícovky světel

Parní vlak je podle britského serveru The Railway Hub vyzdoben dohromady 13 174 plně ovladatelnými LED světly a pásky, které dokážou měnit barvu, intenzitu a podobně. Nasvícen není pouze exteriér soupravy, ale také její vnitřek, kde si světelnou podívanou mohou lidé užít během cesty. Třeba se svítícím páskem na ruce, který při nástupu obdrží.

Server The Travel Trunk píše, že příprava svítícího vlaku trvala dlouhých devět měsíců. Do práce se zapojilo asi 50 dobrovolníků, kteří pomáhali instalovat světla, kromě toho soupravu upravovali i podle koronavirových opatření a restrikcí. Znamená to mimo jiné, že vagony nemohou být zcela zaplněné.