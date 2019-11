Ve Špindlerově Mlýně lze lyžování chytře zlevnit

„Ceny skipasů už nebudou pouze fixní. Zobrazovat se budou dynamicky online, podle počtu prodaných lístků a vytíženosti střediska v daném termínu. Aktuální ceny skipasů se budou odvíjet nejen od obsazenosti střediska, ale také od počasí a jiných externích faktorů, které se promítnou do jejich cenových hladin,“ popisuje ředitel špindlerovského skiareálu René Hroneš.

Nákup skipasů v předstihu bude bez rizika. Lyžařům nehrozí, že v případě, pokud jim okolnosti nedovolí v době platnosti permanentky do Špindlu přijet, o vložené peníze přijdou. „Když dojde k jakékoliv změně, bude možné za symbolický poplatek vrátit zaplacený kredit do GOPASS konta, a to dokonce i v samotný den lyžování, a peníze posléze využít na nákup skipasu v jiném termínu,“ ujišťuje Hroneš.