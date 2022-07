V Tatrách se bude platit dobrovolné vstupné

Podle ředitele TANAP se zvažuje rovněž zpoplatnění působení komerčních fotografů a organizátorů sportovních akcí na území národního parku. Platit by tak měli například také novomanželé, kteří si chtějí pořídit profesionální svatební fotografie z Vysokých Tater. Ředitelka Oblastní organizace cestovního ruchu Vysoké Tatry Lucia Blašková konstatovala, že vstupné do hor je v zahraničí běžnou praxí.

Návštěvníci Tater jsou v této otázce rozděleni. Jedna skupina říká, že hory by měly být zdarma pro všechny, a druhá by určitý poplatek přijala. Miroslav, Monika a Markéta z Prahy deníku Nový čas řekli, že dnes se platí za jiné menší atrakce, než je národní park, a za vstup do TANAP by klidně zaplatili.