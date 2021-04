V Římě znovuotevřeli Koloseum. Zeje však prázdnotou

Italské hlavní město se přesunulo do žluté kategorie, což znamená, že se mimo jiné otevřely zahrádky restaurací, s omezením mohou fungovat také muzea, divadla či kina. Koloseum, jež patří mezi nejnavštěvovanější památky v zemi, si však svou chvilku slávy spíše neužije. Není totiž moc lidí, kteří by si ho aktuálně mohli prohlédnout.

Zahraniční turisté ve městě nejsou a cestování mezi italskými regiony se uvolnilo teprve nedávno. Lidé se však podle agentury Reuters i nadále pohybují spíše zřídka, ne každý se tak ihned vypraví do Říma.

Mezi prvními návštěvníky byli v pondělí Elisabetta Marchiová a britsko-americký občan John Hauson, kteří do města přijeli z Florencie. „Jsem vážně překvapená, že Koloseum otevřelo, myslela jsem, že k tomu dojde mnohem později. Té příležitosti jsem ale okamžitě využila, protože je to jedinečný okamžik. Doufám, že jde o skutečné znovuotevření, a nejen takové krátké jako minulé léto,“ uvedla Marchiová.

Hauson dodal, že si během své čtvrté návštěvy Říma mohl Koloseum konečně prohlédnout. V minulosti to podle něj bylo náročné kvůli dlouhým frontám, ty se tentokrát opravdu nekonají. „Je to fantastické. V Římě jsem počtvrté, ale do Kolosea jsem se dostal vůbec poprvé,“ pochvaloval si muž.