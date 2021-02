V Pamploně už podruhé ruší slavný býčí festival. S půlročním předstihem

Festival se obvykle koná až v červenci. O jeho zrušení ovšem už nyní informovaly regionální úřady, uvádí agentura Reuters. Starosta Pamplony oznámení mírní tím, že o osudu akce ještě není rozhodnuto. Pokud by se přesto nekonala, bylo by to podruhé v řadě. K takové situaci došlo naposledy během španělské občanské války ve 30. letech minulého století.