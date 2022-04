V Nizozemsku se po dvou letech otevřela slavná květinová zahrada

Pravděpodobně nejslavnější květinová zahrada Evropy se letos otevřela už 24. března. Od té doby do ní proudí první nadšení návštěvníci, aby se pokochali probouzející se přírodou. V posledních dvou letech takovou příležitost neměli.

„První rok, kdy jsme byli kvůli covidu zavření, jsme byli samozřejmě trochu překvapení, že nemůžeme otevřít. Podruhé jsme chtěli otevřít za určitých podmínek, ale stále to nebylo možné, což nás zklamalo. A nejen nás, věřím, že i návštěvníky,“ míní manažerka Keukenhofu Marlies Goldenbergová.

Návštěvníci si proto nyní pochvalují, že se mohou květinovou záplavou opětovně pokochat. „Je to úžasné, chtěla jsem sem zavítat už dlouho, ale pandemie mi plány pozdržela,“ uvedla Američanka Kim Brownová, která žije ve Frankfurtu nad Mohanem. „Je hezké tu konečně být a vidět květiny.“

Správa zahrady očekává, že do ní letos dorazí na 700 tisíc lidí. „Cestovní ruch se v Nizozemsku ještě nevrátil do starých kolejí, ale jsme na cestě. Přijíždějí lidé ze Spojených států či Německa, takže máme naději, že se turismus vzpamatuje a bude opět normální,“ uvedla Goldenbergová.

Zahrada letos poslala zásilku květin do Vatikánu, kde poslouží k výzdobě při oslavách Velikonoc. Rostlinám požehnal rotterdamský biskup Hans van den Hende.

„Tak blízko v Evropě je válka a destrukce. Zasláním těchto květin do Říma ale neposíláme nic, co by bylo spjaté s nenávistí, válčením a krvavou válkou. Jde o mír, radost a hrdost,“ uvedl biskup s odkazem na konflikt na Ukrajině.