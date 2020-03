V New Yorku otevřeli nejvyšší vyhlídku na západní polokouli

Turisté mířící do New Yorku se mohou pokochat výhledem na město z nového bodu. V americké metropoli ve středu zpřístupnili vyhlídku nazvanou Edge, která je se svými 344 metry tou nejvýše položenou na západní polokouli. Dohlédnout z ní lze za dobré viditelnosti až do sousedního státu New Jersey, píše server Daily Mail.