V Německu, přesto mimo něj. Městečko Büsingen je geografickou anomálií

Městečko se od hranic mateřské země nachází stěží 700 metrů. Přesto si jeho zhruba 1450 obyvatel může užívat prakticky všech výhod, které Švýcarsko jinak nabízí. Büsingen am Hochrhein bývá často uváděn jako příklad toho, jak by mohlo fungovat Severní Irsko ve vztahu ke zbytku Velké Británie a Irsku po brexitu. Skeptici ovšem upozorňují, že je tu drobný rozdíl v rozloze obou zmiňovaných subjektů.

Pro Sarah Biernatovou, která žije v německém Singenu a do Büsingenu am Hochrhein jezdí za prací, je i po 11 letech pobyt v městečku zvláštní. „Mluví tu jak Švýcaři, jejich němčina je jiná,“ tvrdí.

Stejně jako u většiny enkláv a exkláv, je i za Büsingenem am Hochrhein a jeho teritoriální krizí identity zajímavý příběh. Začal v roce 1693, tedy dávno před vznikem Německa.

V Büsingenu, který patřil pod Rakousko, se strhl rodinný spor o náboženskou příslušnost, jenž vyústil v únos katolického feudálního pána. Jeho příbuzní ho odvlekli do nedalekého švýcarského a protestantského Schaffhausenu, kde byl uvězněn. Šest let trvalo, než se rakouská vojska do městečka dostala a lenního pána osvobodila.