V německém kempu si návštěvníci připomínají doby již dávno minulé

Pád berlínské zdi byl pro mnohé obyvatele východního Německa velkou změnou v životě. Probudili se do nové země s jinou kulturou, než do té doby znali, a mnoho z nich přišlo o práci. Renemu Grunertovi bylo tehdy pouze 13 let, a tak nostalgické kempařské setkání bere i jako zajímavý exkurz do historie. „Třicet let uteklo a vám se tomu nechce věřit. Je to fascinující,“ uzavřel.