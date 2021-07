V nejstarší dominikánské manufaktuře na doutníky. Vyrobí jich tu miliony ročně

Náročné je už samotné pěstování tabáku, který svou cestu začíná v malých květináčích a následné dorůstá na plantážích, a to do výšky až 1,5 metru. Po sklizni se suší a fermentuje, vše se navíc dělá ručně, aby se listy neporušily — to je podle našeho průvodce Miguela, který má v La Auroře na starosti americký trh, naprosto zásadní. Správná fermentace zabere nějaký čas, je ovšem klíčová k tomu, aby se chuť tabáku dobře rozvinula. Poté se listy opatrně slisují, zabalí a dopraví do továrny.