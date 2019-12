V máslovém betlémě letos parkuje i auto

„Rozhodně nikomu nediktujeme, co má dělat. Když chtějí vyrobit třeba slona, paní Švarcová jim ochotně ukáže, jak na to. Děti pak velmi rády vyrábějí sněhuláky či různá zvířátka, jako třeba pejsky nebo ovečky,“ usmívá se starostka a dodává, že to, co lidé nestihnou během celodenní dílny udělat, pak dodělají právě manželé Švarcovi.

„Běžně máme otevřeno jen o víkendu, ale během vánočních svátků, tedy od 21. prosince do 5. ledna, nás zájemci mohou navštívit každý den od 10 do 13 hodin a následně od 13 do 16 hodin, a to včetně Štědrého dne,“ zve ředitelka muzea a upřesňuje, že na Nový rok bude otevřeno pouze odpoledne, tedy od 13 do 16 hodin.