V Kaprunu si můžete vyzkoušet nejdrsnější vodní sport

Canyoning je jakýsi kříženec vodáctví s horolezectvím, skoky do vody a trochou speleologie. Provozuje se ve skalních soutěskách, kde protékající horské říčky vytvářily hluboké tůně. V českých luzích a hájích bohužel pro tento sport žádný vhodný terén neexistuje a jeho vyznavači proto musí cestovat do zahraničí — nejčastěji do Rakouska, jehož alpský terén je pro canyoning jako stvořený.