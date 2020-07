V indonéské vesnici dodržují tradiční pohřební rituály. Mnoho lidí by vyděsily

Na rozdíl od ostatních obyvatel Bali, většinou hinduistů praktikujících kremaci, či indonéských křesťanů a muslimů, kteří své mrtvé pohřbívají do země, mají lidé z Trunyanu specifické pohřební rituály. Hlásí se sice k hinduismu, ale jejich víra je protkána animismem a místními tradicemi.

V jedné z těchto klecí leží nedávno zesnulá žena, která vypadá, jako by spala, ale šedá barva těla tento dojem hned vyvrací. Z oblečení, které ještě pokrývá tělo, čouhá kost nohy.

„Nejprve jsem měl strach tady pracovat, ale je to už tak dlouho, že jsem si zvykl,” svěřuje se průvodce Wayan Sukarmin, který sem už 20 let vodí návštěvníky.

Kolem leží na zemi plastové sandály, balíčky cigaret, zubní pasty a kuchyňské náčiní určené pro mrtvé. Košíky s drobnými mají usnadnit cestu zesnulých do záhrobí. „Lidé odsud nic nevezmou, protože to patří mrtvým, to je naše víra,” říká průvodce.