V bývalé krušnohorské celnici bude muzeum

„Jedná se o dlouhodobý záměr. Teď se zastupitelstvo rozhodlo, že zadá vypracování jednoduché studie, jak prostory uvnitř někdejší celnice využít jako výstavní prostory. Do konce června příštího roku bychom chtěli mít ideový návrh budoucí podoby muzea,“ uvedl starosta Božího Daru Jan Horník (STAN).

Objekt má sklep, kde by měl asi na 170 metrech čtverečních vzniknout důlní svět štol určený pro děti. Do skutečných historických štol, které nabízejí v okolí Božího Daru prohlídky pro turisty, totiž mají umožněný přístup až od dvanácti let.

V přízemí objektu, kde byli dříve cestující jedoucí přes státní hranici odbavováni celníky, je k dispozici asi 350 metrů čtverečních.