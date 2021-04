Už od založení mu hrozí zánik. Umírající město může spasit i zápis na UNESCO

Založení města, respektive osady, jež ho předcházela, se datuje už do doby Etrusků, kteří se na vrcholu hory usídlili ze strategických důvodů. Civita di Bagnoregio však po celou dobu svojí existence řeší poměrně palčivý problém, kterým jsou propadající se základy. Může za to nestabilní půda složená z jílu a tufu – horniny ze sopečného popela, který se postupem času přeměnil v jednolitou masu.

Už ve středověkých dobách se pro Civitu ujala přezdívka umírající město, uvádí agentura Reuters. Že pitoreskní obec přežila do dnešních dní je podle mnohých zásluha několika málo obyvatel, kteří zde žijí. „Naším mottem je odolnost, protože Civitu založili Etruskové a přežila celé římské období i středověk až do dnešních dní,“ uvedl starosta Luca Profili.

Ten během druhé světové války strhla německá armáda, která městečko, nacházející se asi 100 kilometrů od Říma, okupovala. Znovu byl postaven až v roce 1965. V roce 2000 se místní rozhodli převzít otěže do vlastních rukou a uchránit svůj domov před přírodními živly. A doposud jim to vycházelo, uvádí Reuters. A to díky speciálním konstrukcím, které skalám zabraňují v dalším kolapsu.

„Ze 40 tisíc turistů v roce 2009 to bylo přes milion v roce 2019. Samozřejmě to přineslo nespočet ekonomických benefitů, nových aktivit či pracovních pozic,“ uvedl Profili.

Ten by také rád viděl městečko s přilehlým údolím na seznamu UNESCO. O zapsání úřady požádaly letos v lednu, na verdikt si ovšem počkají pravděpodobně až do června příštího roku. Zahrnutí na seznam kulturního dědictví by mohlo vést k oslovení dalších potenciálních turistů a pomoci městečku přežít tak dlouho, jak jen to bude možné.