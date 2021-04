Let se uskuteční 25. dubna. Foto: Profimedia.cz

Ukrajinské aerolinky plánují zážitkový let nad Černobylem

S takzvanými „lety do nikam“ se v posledních měsících roztrhnul pytel. K trendu se nyní chtějí připojit také Ukraine International Airlines, které koncem dubna nabídnou zážitkový let nad jadernou elektrárnou Černobyl, přesně 35 let po výbuchu tamního reaktoru. Podle společnosti si cestující užijí výhledy z nevšední perspektivy.