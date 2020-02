U nejmrzutějšího hospodského v Británii se musel sám obsloužit i princ Harry

Nevrlého muže nejlépe vystihuje cimrmanovský výrok „Otevřel si hospodu, ale chodili mu tam lidi". Cotten se před sedmi lety rozhodl zachránit historickou hospůdku ze 13. století. „Všichni kolem mi říkali, že to je špatný nápad a že jsem se té pozice neměl zhostit. O to víc jsem tomu chtěl dát šanci,“ uvedl. Dlouho si svou nově nabytou pozici užíval, protože mohl sám popíjet každý večer.

Krčma je bez elektřiny, telefonu i televize a nedá se v ní platit kartou. Navzdory tomu se stala populární i mezi některými členy královské rodiny či u celebrit, které do regionu zavítají během lovecké sezony. „Na začátku jsem neměl žádné zákazníky, což bylo fantastické. Každou noc jsem se opíjel u ohně. Pak ale začali chodit lidi, přestože jsem nikomu neřekl, že mám otevřeno. Povídám jim, co chcete? Ale oni přicházeli dál,“ stěžuje si Cotten.

Mezi klientelou jsou také umělci, hvězdy Formule 1 nebo filmoví producenti. „Prince Harry byl vážně fajn mladík. Chodíval sem s přáteli, než utekl s Meghan Markleovou, a i oni si museli pití nalévat sami,“ vysvětluje muž. Dodává, že je úplně jedno, kdo přijde — nepříjemný je na všechny úplně stejně. „Každý ví, že tu mám jen jedno pravidlo, a to, že si je každý roven,“ tvrdí. A hospodského mrzutá nálada vlastně nikomu nevadí, protože je součástí zážitku.

Hospodský se stylizuje do postavy zloděje Dicka Turpina.

Cotten přiznává, že vzhledem ke svojí profesní minulosti ve strojírenství nemá vůbec ponětí, jak se starat o podnik. Jeho neotesané chování je ovšem takovým tahákem, že je to vlastně jedno, protože o klienty nouzi nemá. Sám sebe stylizuje do historické postavy Dicka Turpina, což byl anglický bandita žijící v 17. století.

Navzdory všem hvězdám, které se u hospodského už vystřídaly, nejvzácnějším hostem je prý stále jeho kocour, kterého pojmenoval Frederick Albert Hitler. „Býval divoký a úplně šílený. Byl schopen mě každou noc rozdrápat a útočil na vše, co se hýbalo. Za ty roky se ovšem uklidnil,“ řekl Cotten o svém adoptovaném parťákovi.

Zajímavostí podniku je rovněž to, že nemá pevně stanovené ceny. Hospodský zkrátka bere to, co hosté nabídnou. Kvůli tomuto volnému režimu na něj jednou také naběhl úřad, který v Británii dohlíží na správné placení daní. „Vyhlásili mi bankrot, protože jsem prý dlužil asi 300 tisíc liber (8,9 milionu korun). Jenže já peníze neměl ani předtím, takže pro mě bankrot nebyl žádná novinka. Nikdy jsem neměl ambice vést hospodu. Byl jsem ten nejméně schopný majitel a pořád jsem,“ uzavřel.