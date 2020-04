Tuzemské dovolené mají lidé zamluvené i na rok 2022

„O ubytování je u nás obrovský zájem. Penziony i hotely se otevřou už 8. června a v současné době jsou na hlavní sezonu zaplněné v podstatě ze sta procent. Lidé dokonce zkoušejí přemlouvat ubytovatele, aby mohli přijet ještě v květnu, ale na to nikdo samozřejmě nepřistoupil,“ řekl Právu starosta Kvildy Václav Vostradovský (Naše Kvilda).

Nejdřív byznys. Petříček naznačil, jak by se měly otevírat hranice

Nejdřív byznys. Petříček naznačil, jak by se měly otevírat hranice Domácí

Ceny se v penzionech a hotelech na Kvildě pohybují od 300 do asi 800 Kč za noc. „Před letošní sezonou většinou hoteliéři ceny nenavyšovali i proto, že pobyty jsou rezervovány delší čas předem. Počítáme, že ztráty způsobené koronavirovou krizí se majitelům vrátí ještě v letošním létě,“ uvedl Vostradovský.

Klienti si zamlouvají letní pobyty i v ubytovacích zařízeních v Jeseníkách. Extrémní nápor však jejich provozovatelé nezaznamenávají. „Červenec máme obsazený z devadesáti procent, srpen z šedesáti. Zájem však není větší než třeba před rokem. Navíc téměř všichni mají strach. Ptají se, co když se situace s pandemií bude vyvíjet špatně, zda jim vrátíme peníze, nebo jim pobyty přeložíme na jiný termín. Snažíme se jim vyjít vstříc, jak se dá,“ řekl Kamil Nezval z penzionu Ostružník v Ostružné.

„Rezervace na léto běží, lidé se nebojí ani platit zálohy, které vyžadujeme, takže jsme optimisté a očekáváme, jak se situace vyvine dál. Předpokládáme, že od 8. června otevřeme. Vůbec si nepřipouštíme, že by se tak nestalo, bylo by to pro nás už likvidační,“ řekl provozní resortu Sepetná Tomáš Otipka. Zvýšení cen nepředpokládá.