Takhle Řecko v hlavní sezóně už nezažijete. Řekové vyhlížejí turisty

„Je to katastrofa. Katastrofa! Vidíte, nikde nikdo, všechno je zavřené. Na tomhle náměstí byste si touto dobou neměli ani kde sednout, jak to tu žije. Bývá tu 100 tisíc lidí a letos? Možná dva tři tisíce,“ postěžoval si Novinkám Kostas Gonzales, který si nechává říkat Kočičí muž, protože se na ostrově stará o zatoulané kočky, kterých je zde hojně.

V hlavním městě ostrova Kos je skutečně minimum zahraničních hostí a většina pohostinství je zavřená. Dokonce i tamní večírková ulice, kde je bar vedle baru. „Tady se obvykle lidé baví od večera do rána, žije to tu, ale zatím ještě majitelé baru neotevřeli, není pro koho,“ řekla průvodkyně.

„My máme otevřeno alespoň pro místní, kteří se snaží nás podpořit, abychom nezkrachovali. Ale jak vidíte, hostů je zde po málu a my doufáme, že co nejdřív přijedou turisté. Je to pro nás teď těžké,“ přiznala servírka místní kafeterie.