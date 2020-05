Tak přece. Ikonické rumunské kasino nakonec zachrání, opravy už začaly

Byl leden 2018, hranice doširoka otevřené, roušky ještě neušité a počasí na rumunském pobřeží slušně řečeno sychravé. Co to je taky za nápad, letět do města Konstanca (Constanța) v zimě? Tam turisté míří jen v létě, zlákáni blízkostí nedaleké populární pláže Mamaia. Já tehdy ale letěl za ikonickou budovou art nouveau kasina, které vážně hrozilo zřícení.