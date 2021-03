Šumava po náporech turistů odpočívá

„Je tady opravdu naprostý klid. Já sám a ani nikdo z místních nepamatuje, aby byla obec na konci jarních prázdnin takhle prázdná. Je to opravdu nezvyklé, ale má to také své kouzlo,“ přemítal starosta Kvildy Václav Vostradovský (STAN).

Podle něho měla přijít uzávěra okresů dříve. „Hned v prosinci by to bylo ideální. Takhle sem najížděly i přes zavřené sjezdovky desetitisíce lidí a vzhledem k rostoucímu počtu nakažených koronavirem to určitě nebylo správné. I v Bavorsku měli v té době omezený pohyb na několik kilometrů od bydliště,“ uvažoval starosta.