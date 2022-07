Středověké sídlo na Liberecku má korunovat stavba románského kostela

Dvorec a vedle něj i přilehlou řemeslnickou vesničku vytváří spolek Curia Vítkov. Za poslední rok se středověký areál zásluhou spolku rozrostl o novou stavbu - stavební huť. Je to dlouhá hala, rozdělená na tři úseky.

„Jedna část je dílna tesařů, je tam dílna kameníka, a poslední částí je něco, co bychom dnes pojmenovali jako kancelář huťmistra,“ popsal Ladislav Tomič, jednatel spolku a taktéž ten, který v hierarchii sídla zastává roli nejvyšší, tedy úřad velmože.

Celá stavební huť podle něj vzniká jako zázemí pro stavbu kostela, který by měl celý archeoskanzen korunovat. „Je to ta nejdůležitější, největší a zdaleka nejdražší stavba. Měl by vzniknout románský kostel. Nejprve ale chceme postavit dřevěnou kapli a tu pak postupně obezdívat,“ popisuje velmož.