Slovinsko zařadilo zpátečku, neotevře se všem

Slovinsko zvládlo první vlnu nákazy koronavirem na výbornou, a tak není divu, že začíná řešit možnost otevření se turismu, který tvoří nemalou část příjmů této země. Dosavadní postup v uplynulých pěti dnech by se dal popsat jako překotný, přesto už existují jasnější obrysy toho, jak by tamější léto mohlo letos vypadat.

Stav nákazy covid-19 ve Slovinsku k 19.5. Celkem nakažených

1467 (přibyl jeden nakažený za uplynulé tři dny) Celkem obětí

104



Ve čtvrtek večer slovinská vláda rozhodla o ukončení stavu epidemie na území Slovinska ke dni 31.5. 2020, znamenalo to, že se otevřou hranice pro všechny občany EU, pro které se i rušila povinnost karantény po vstupu do země. Neměl být vyžadován ani negativní test na koronavirus. Jenže pak si zřejmě někdo uvědomil, co by toto neřízené otevření mohlo vyvolat, a začalo se jednat dále.

Už v neděli večer vláda přijala doplnění nové vyhlášky ve smyslu, že se hranice budou otevírat postupně a vláda bude průběžně aktualizovat seznam zemí, ze kterých bude povolen vstup do Slovinska. To bude posuzovat Národní institut veřejného zdraví (NIJZ). Pro tuto chvíli je na seznamu zatím jen Chorvatsko.

Kopec Svinjak je dominantou okolí Bovce. Foto: Jakub Kynčl, Novinky

Jednoduše řečeno, Slovinsko se přidalo k těm zemím, které si budou regulovat, koho k sobě pustí na základě dané epidemiologické situace v té či oné zemi. Jednoduché a docela jasné. Nyní se tak do Slovinska jako turisté nedostanete, protože ČR zatím není na seznamu schválených zemí.

Pokud plánujete cestu do Chorvatska, tak Slovinsko by nemělo dělat potíže a mělo by průjezd Čechům do sousední země umožnit tak jako tak. Samozřejmě třeba s nějakými určitými podmínkami.

Některé končiny Slovinska mohou na první pohled připomínat i známé Toskánsko. Foto: Jakub Kynčl, Novinky

Obchody, školy, restaurace a třeba i národní památky jsou již otevřené. Od tohoto pondělí (18.5.) už mají navíc otevřeno i menší hotely s maximální kapacitou 30 pokojů. Fungují již kempy, stanoviště pro karavany či samozřejmě i horské chalupy. Oproti České republice mají pak restaurace otevřeny i vnitřní stravovací prostory. Fungují navíc i vodní aktivity v přírodě, stejně jako třeba výlety do podzemního světa v podobě jeskyň.

Zatím se člověk neubytuje ve velkém hotelu nad 30 pokojů, nefungují lázně, wellness a fitness centra stejně jako diskotéky a noční kluby.

Rafting na řece Soča je oblíbený zážitek akčnějších turistů. Foto: Jakub Kynčl, Novinky

Mám už shánět ubytování?

Nemusí se to tak třeba na první pohled zdát, ale Češi jsou pro Slovinsko poměrně důležitým trhem. Se 190 000 návštěvníky v uplynulém roce jsme na šesté příčce co do příjezdů podle národností.

Rezervovat si ve Slovinsku ubytování v této chvíli na letní prázdniny je bezpečné pouze v tom případě, že máte možnost rezervaci zrušit krátce před příjezdem. Je pravděpodobné, že letos bude značná část dovolenkářů vyrážet na poslední chvíli. V týdnu se rozhodnete, zarezervujete ubytování a v pátek odpoledne vyrazíte. To, co by bylo jindy nemyslitelné, může být uskutečnitelné i kvůli tomu, že jsou ubytovací kapacity na léto zatím ještě poměrně volné.

Hlídejte si aktuální dění

Pokud by se covid-19 v ČR opět rozmohl, ve Slovinsku mohou takřka lusknutím prstu rozhodnout o tom, že Čechy na své území přestanou pouštět. Stejně tak by se ale něco mohlo pokazit v případě, že by se nákaza koronavirem rozjela znovu ve Slovinsku a země by se v tu chvíli rozhodla pro změnu v přístupu k turistům obecně.

Bude tak jednoznačně nutné sledovat aktuální informace a alespoň částečně zkusit předjímat vývoj. Zejména v této sezóně totiž bude platit to, že změnit se může všechno, a navíc velmi rychle.