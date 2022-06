Slovenská Žilina: Za Jánošíkem a upírem Nosferatu

Dále pokračujeme do blízkého střediska zimních sportů Vrátna dolina, odkud pochází nejlepší slovenská lyžařka posledních let Veronika Velez-Zuzulová. Strmé svahy lemují lanovky a na obzoru se tyčí k nebi vrcholy Velký Rozsutec (1610 m n. m.) a Malý Rozsutec (1343 m n. m.), jehož západní stěna je navzdory zákazu lezení oblíbeným cílem horolezců.

Nazítří míříme do nedalekého Martina, resp. kopců nad tímto městem, kde je naším cílem via ferrata Horské záchranné služby (HZS). Jediná ferrata na Malé Fatře, vybudovaná v roce 2013, vede do míst pod skiareálem Martinské hole, je vhodná pro děti od deseti let a otevřená je od dubna do listopadu.