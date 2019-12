Skotská vysočina zavede turistickou daň. Platit budou i kempaři v divočině

Jako problémy orgány uvedly mimo jiné to, že kvůli nedostatečnému množství záchodů musejí návštěvníci sem tam chodit do křoví. Z předpokládaných 10 milionů liber ročně (302 milionů korun) se bude financovat údržba městeček a vesnic, aby se turisté chtěli vracet.

Ne všichni ovšem zavedení daně kvitují. Hoteliéři a podnikatelé se bojí, že by naopak mohla turismu uškodit. „Vysílá to potenciálně škodlivou zprávu návštěvníkům, kteří by rádi dorazili k nám, ale takhle se možná rozhodnou vypravit jinam,“ myslí si šéf obchodní komory města Inverness Stewart Nicol. „Zavedení daně dává jasné stanovisko, že to u nás bude dražší než jinde,“ dodal.