Severoitalská Brescia dostala v historii několikrát na frak

Slavné Capitolium, tedy to, co z něho zbylo.

Máte-li pocit, že jste tuto sochu už někdy viděli, ačkoli jste v Brescii nikdy nebyli, nemýlíte se. Její kopii mají v pařížském Louvru. Napodobeninu nechal zhotovit Napoleon III., který byl jejím originálem naprosto uchvácen. Pokud se nechcete spokojit s reprodukcí, zajděte do Museo Patrio. Třeba se také zamilujete nebo vás pohled na ni minimálně zocelí.

Škoda, že bronzová bohyně neochránila město 18. srpna 1769. Jak se říká, pouze dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. Kdyby byla socha co k čemu, otevřela by mysl omezencům a pomohla jim rozpoznat nebezpečí, které měli přímo u nosu. Souvislost mezi elektrickým proudem a bleskem byla už tehdy známá a mnoho měst své domy vybavilo bleskosvody.

Jenže církev po staletí věřila, že hromy a blesky jsou znamením božího hněvu, a hromosvod považovala za kacířskou tyč. Na to, jak odrazit blesky, měla vlastní metodu. Stačilo se modlit a zvonit na zvony.

Až budete v Brescii, udělejte si alespoň na jeden den čas a vydejte se po vinné cestě Strada del Franciacorta. Je to devadesát kilometrů čiré krásy, která končí u jezera Iseo. Projdete se po úžasných místech, objevíte butiková vinařství, promluvíte s vinaři a samozřejmě ochutnáte perlivý skvost.

Těžko říct, co je větší tekutý klenot. Jestli místní víno, nebo podalpské Isejské jezero s ostrovem Monte Isola a se šestisetmetrovou

horou, která se tyčí v jeho středu. Právě sem, do jedné z nejkrásnějších malých obcí v zemi, jezdí Italové na výlety. Moc dobře vědí, co dělají. Alespoň na chvíli tu uniknou před civilizačními ruchy.